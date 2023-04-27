Kumar operasyonunda yakalanan şahıs, "İçeride ne yapıyordunuz?" sorusuna "Nikah kıyıyorduk" yanıtını verdi

Munzur Çayı'nda boğulan 3 genç aranırken, sudan hiç beklenmedik bir şey çıktı

Dün gece saatlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi'nde meydana gelen olayda Denizli Ahlak Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, bir süredir yapılan teknik ve fiziki takip sonucu bir eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda evi kumarhaneye çeviren 6 şüpheli, suçüstü yakayı ele verdi. Şüphelilerin kimliklerini alan ekipler kumar malzemelerini toplarken, yaptığı aramada ise oyunda kullanılan 10 bin lira para ele geçirdi.

10 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliler işlemlerinin ardından karakola götürülmek üzere dışarı çıkarıldığı sırada kayıt altına alındıklarını fark edince şekilden şekile girdiler. Şüpheliler ani hareket yaparak yüzlerini saklamaya çalışırken, aralarından ilk defa kumar oynayan bir kişi, "Neden kumar oynadınız?" sorusuna "Canımız sıkıldı" şeklinde cevap verdi. Kendisini savunmaya devam eden şüpheli, "Kumar çok güzel geçiyordu, adam kaçırıyorduk, yakalandık" sözleriyle ilginç anlar yaşattı.

ARALARINDA EMEKLİ POLİS MEMURU DA VAR

Kayıt altına alındığı için sinirlenen bir diğer kumarbaz ise "İçeride ne yapıyordunuz?" sorusuna "Nikah kıyıyorduk" diyerek imalı bir cevap verdi. Aralarında emekli polisin de bulunduğu toplam 6 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilere kumar oynamaya suçundan yaklaşık 30 bin lira idari para cezası uygulanırken, ev ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

İşte operasyondan kareler;