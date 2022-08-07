Denizli eski Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli eski Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu hayatını kaybetti

07.08.2022 23:24
Denizli eski Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu hayatını kaybetti

Denizli'de geçmiş dönemlerde Belediye Başkanlığı yapan Ziya Tıkıroğlu, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Denizli'de geçmiş dönemlerde Belediye Başkanlığı yapan Ziya Tıkıroğlu, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Denizli'nin geçmiş dönemlerde yaptığı başarılı çalışmalarıyla tanınan Ziya Tıkıroğlu, yaşamını yitirdi. Uzun süredir rahatsız olduğu öğrenilen Ziya Tıkıroğlu'nun bugün saat 13. 30 sıralarında evinde vefat etti. Mimar olan Tıkıroğlu, 1984-1989 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Tıkıroğlu için 8 Ağustos Pazartesi günü Denizli Büyükşehir önünde tören düzenlenecek. Yapılacak törenin ardından cenazesinin öğle namazından sonra Yeni Cami'den kaldırılacağı öğrenildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli eski Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli eski Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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