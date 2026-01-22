Denizli\'de Girişimcilik ve Beceriler Kampı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin kişisel ve sosyal becerilerini geliştirmek için 26-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Denizli'de "Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı" düzenlenecek. Türkiye'nin dört bir yanından Denizli'ye gelecek 150 genç, alanında uzman isimlerle bir araya gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak bu yıl onuncusu düzenlenecek Tematik Kış Kampları için geri sayım başladı. Türkiye'de 14 ilde 14 farklı temanın işleneceği kış kamplarından "Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı" 26-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Denizli'de gerçekleşecek. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek 150 öğrenciyi bakanlığın Denizli yurtlarında yapılacak kampta dolu dolu bir program bekliyor.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleşecek 5 günlük program için hazırlıklar devam ediyor. Kamp boyunca sabah sporu, çeşitli aktiviteler, uzman kişilerle öğrenci buluşmaları, şehitlik ziyareti, tarihi ve kültürel geziler gibi etkinlikler yapılacak. Kamp programının açılışı 26 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşecek.

Uzman konuklar öğrencilerle buluşacak

Denizli'ye gelip tecrübelerini öğrencilere aktaracak isimler arasında KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Prof. Dr. Yavuz Selvi, THY Pazarlama Başkan Yardımcısı Nuran Erdağ, Dr. Kemal Tekden, Akademisyen Tarihçi Kazım Ceylan, Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, Prof. Dr. Mehmet Fidan, Akça Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semra Akça Acar, Yazar Büşra Kaftan gibi isimler var.

Kampın ikici günü olan 27 Ocak Salı günü ise öğrenciler, şehit aileleri ile öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Erdoğan: "Denizli'de güzel bir kamp gençlerimizi bekliyor"

Tematik Kış Kamplarından Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampına ev sahipliği yapacak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde öğrenciler için her bir detay düşünüldü. Hazırlıkları yakından takip eden İl Müdürü Süleyman Erdoğan şunları kaydetti:

"Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı' ile Türkiye'nin dört bir yanından Denizli'ye gelecek 150 gencimizi ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Gençlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sunan, girişimcilik ruhlarını destekleyen ve sosyal becerilerini güçlendiren bu tür organizasyonların son derece kıymetli olduğuna inanıyoruz. Beş gün boyunca eğitim, spor, sanat, seminer ve kültürel etkinliklerle dolu olacak kampımızda, alanında uzman ve deneyimli isimler öğrencilerimizle buluşacak. Gençlerimizin hem kendilerini keşfetmelerini hem de unutulmaz bir kamp deneyimi yaşamalarını hedefliyoruz." - DENİZLİ