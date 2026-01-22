Denizli'de Girişimcilik ve Beceriler Kampı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Denizli'de Girişimcilik ve Beceriler Kampı

Denizli\'de Girişimcilik ve Beceriler Kampı
22.01.2026 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin kişisel ve sosyal becerilerini geliştirmek için 26-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Denizli'de "Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı" düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin kişisel ve sosyal becerilerini geliştirmek için 26-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Denizli'de "Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı" düzenlenecek. Türkiye'nin dört bir yanından Denizli'ye gelecek 150 genç, alanında uzman isimlerle bir araya gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak bu yıl onuncusu düzenlenecek Tematik Kış Kampları için geri sayım başladı. Türkiye'de 14 ilde 14 farklı temanın işleneceği kış kamplarından "Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı" 26-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Denizli'de gerçekleşecek. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek 150 öğrenciyi bakanlığın Denizli yurtlarında yapılacak kampta dolu dolu bir program bekliyor.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleşecek 5 günlük program için hazırlıklar devam ediyor. Kamp boyunca sabah sporu, çeşitli aktiviteler, uzman kişilerle öğrenci buluşmaları, şehitlik ziyareti, tarihi ve kültürel geziler gibi etkinlikler yapılacak. Kamp programının açılışı 26 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşecek.

Uzman konuklar öğrencilerle buluşacak

Denizli'ye gelip tecrübelerini öğrencilere aktaracak isimler arasında KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Prof. Dr. Yavuz Selvi, THY Pazarlama Başkan Yardımcısı Nuran Erdağ, Dr. Kemal Tekden, Akademisyen Tarihçi Kazım Ceylan, Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, Prof. Dr. Mehmet Fidan, Akça Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semra Akça Acar, Yazar Büşra Kaftan gibi isimler var.

Kampın ikici günü olan 27 Ocak Salı günü ise öğrenciler, şehit aileleri ile öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Erdoğan: "Denizli'de güzel bir kamp gençlerimizi bekliyor"

Tematik Kış Kamplarından Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampına ev sahipliği yapacak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde öğrenciler için her bir detay düşünüldü. Hazırlıkları yakından takip eden İl Müdürü Süleyman Erdoğan şunları kaydetti:

"Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı' ile Türkiye'nin dört bir yanından Denizli'ye gelecek 150 gencimizi ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Gençlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sunan, girişimcilik ruhlarını destekleyen ve sosyal becerilerini güçlendiren bu tür organizasyonların son derece kıymetli olduğuna inanıyoruz. Beş gün boyunca eğitim, spor, sanat, seminer ve kültürel etkinliklerle dolu olacak kampımızda, alanında uzman ve deneyimli isimler öğrencilerimizle buluşacak. Gençlerimizin hem kendilerini keşfetmelerini hem de unutulmaz bir kamp deneyimi yaşamalarını hedefliyoruz." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'de Girişimcilik ve Beceriler Kampı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi

17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:34
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 18:20:48. #7.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Girişimcilik ve Beceriler Kampı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.