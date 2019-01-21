Denizli'de İnşaattan Hırsızlık İddiası

Denizli
'nin Serinhisar
ilçesinde inşaattan kalıp çaldığı ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Denizli- Antalya
kara yolunda durumundan şüphelendikleri iki kamyoneti takibe aldı.
Durdurulan araçta 100 bin lira değerinde metal ve tahta inşaat kalıbı ele geçirildi.
Operasyonda S.A (77), B.A (45), A.A (16), N.A (16), P.G (15), M. A. (25) ve F.G. (39) yakalandı.
Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, N.A. ile P.G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kalıp malzemeleri inşaat sahibine teslim edildi.