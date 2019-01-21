Son Dakika Haberleri: Denizli'de İnşaattan Hırsızlık İddiası

Denizli'de İnşaattan Hırsızlık İddiası

51 dakika önce

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde inşaattan kalıp çaldığı ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de İnşaattan Hırsızlık İddiası, System.String[]
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde inşaattan kalıp çaldığı ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Denizli- Antalya kara yolunda durumundan şüphelendikleri iki kamyoneti takibe aldı.


Durdurulan araçta 100 bin lira değerinde metal ve tahta inşaat kalıbı ele geçirildi.


Operasyonda S.A (77), B.A (45), A.A (16), N.A (16), P.G (15), M. A. (25) ve F.G. (39) yakalandı.


Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, N.A. ile P.G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Kalıp malzemeleri inşaat sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:35 Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Serinhisar, Denizli, Güncel
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