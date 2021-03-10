Son dakika haber: Kadınlar Kovid-19 aşısı için gelen sağlık çalışanlarına gözleme yaptı - Son Dakika

Son dakika haber: Kadınlar Kovid-19 aşısı için gelen sağlık çalışanlarına gözleme yaptı

10.03.2021 15:11

Son dakika habere göre Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için evlerine gelen sağlık çalışanlarına hamur yoğurup gözleme ikramında bulundu.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için evlerine gelen sağlık çalışanlarına hamur yoğurup gözleme ikramında bulundu.

Kovid-19 aşısı için randevu alamayan vatandaşların bulundukları yerlere giden İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Ahmetli Mahallesi'nde sürprizle karşılaştı.

Aşı için evlerine kadar gelen sağlık çalışanlarına teşekkür etmek isteyen Zeliha Şahin (45), Nimet Çelik (41) ve Halime Çelik (43), hazırladıkları el açması gözlemeleri misafirlerine ikram etti.

Halime Çelik, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının emeklerine karşı teşekkür etmek istediklerini belirterek, "Kendi sağlıklarını riske atarak bizim için seferber oldular. Aşı yapmak için buralara kadar geliyorlar. Hayranlıkla izlediğimiz çabalarına karşı gözleme yaparak teşekkür etmek istedik." dedi.

Sağlık çalışanlarının, ilçelerinde çok büyük çaba sarf ettiklerini aktaran Nimet Çelik ise salgınla mücadelenin, yurdun her bölgesinde olduğu gibi kendi ilçelerinde de sürdüğünü vurguladı.

Aşı için evlerine kadar gelen sağlıkçıların, bu süreçte yoğun çalıştığının altını çizen Çelik, "Sağlık çalışanlarına mahallemizi gezip bizlerle, yaşlılarımızla ilgilendikleri için teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarımıza ikramda bulunmak istedik. Umarım bu hastalık en yakın zamanda biter." diye konuştu.

Ayşe Yalçın da 70 yaşındaki annesine aşı yapmak için evlerine gelen sağlık ekibine minnettar olduklarını ifade etti.

Salgınla mücadelede aşının çok büyük önem taşıdığını anlatan Yalçın, "Aşı çok önemliydi. Annemi koronavirüse karşı korumak için evimize kadar gelen sağlık ekibimize teşekkür etmek istedik. Allah'ım onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Özkan Yalçın da evde yatalak halde bulunan annesine Kovid-19 aşısı uygulandığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil ekibinde görev yapan sağlık çalışanları da ikramlarında dolayı kadınlara teşekkür etti, mahalle sakinlerinden salgın tedbirlerine uymalarını istedi.

Son dakika haber: Kadınlar Kovid-19 aşısı için gelen sağlık çalışanlarına gözleme yaptı
Son dakika haber: Kadınlar Kovid-19 aşısı için gelen sağlık çalışanlarına gözleme yaptı
Son dakika haber: Kadınlar Kovid-19 aşısı için gelen sağlık çalışanlarına gözleme yaptı
Son dakika haber: Kadınlar Kovid-19 aşısı için gelen sağlık çalışanlarına gözleme yaptı

Sarayköy, Hisarcık, Ahmetli, Denizli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber: Kadınlar Kovid-19 aşısı için gelen sağlık çalışanlarına gözleme yaptı - Son Dakika


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