Denizli'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kaza yapan otomobil, polis ve çevredekilerin yardımıyla yol kenarına çekildi.

Kaza sonucu her iki aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Hatice Köse 'nin kullandığı 20 RS 242 plakalı otomobil, Altıntop Mahallesi Çaybaşı Caddesi'nde karşı yönden gelen Mehmet Ali Sekmeç yönetimindeki 16 NYJ 39 plakalı kamyonetle çarpıştı.

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