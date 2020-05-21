Denizli'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hatice Köse'nin kullandığı 20 RS 242 plakalı otomobil, Altıntop Mahallesi Çaybaşı Caddesi'nde karşı yönden gelen Mehmet Ali Sekmeç yönetimindeki 16 NYJ 39 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucu her iki aracın sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yapan otomobil, polis ve çevredekilerin yardımıyla yol kenarına çekildi.