Denizli'de Kolpa rüzgarı esti
22 dakika önce
Ünlü rock müzik grubu Kolpa, Denizli'nin Bekilli ilçesinde düzenlenen festivalde hayranları ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:20 Kaynak: İHA
Ünlü rock müzik grubu Kolpa, Denizli
'nin Bekilli
ilçesinde düzenlenen festivalde hayranları ile bir araya geldi.
Bekilli ilçesinde gerçekleştirilen festivalde sahne alan Kolpa, söylediği şarkılar ile konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere Bekilli ile birlikte çevre ilçelerden de yoğun bir katılım oldu. Binlerce kişinin katıldığı konserde Kolpa'nın seslendirdiği 'Böyle Ayrılık Olmaz', 'Yıldızların Altında' ve 'Gurur Benim Neyime' şarkıları sırasında coşku tavan yaptı. Konserin sonunda Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu
'ya bir plaket takdim edildi. - DENİZLİ
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