Denizli\'de Köpeğe Şiddet Videosuna Soruşturma

DENİZLİ (İHA) – Köpeğe uygulanan şiddet içeren bir videoyu Denizli'de yaşanmış gibi sosyal medya hesabından paylaşan kişi hakkında soruşturma açıldı.

Konuyla ilgili olarak Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada; "Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında, ilimizde yaşandığı iddia edilen ve bir köpeğe zarar verme görüntülerini içeren paylaşımla ilgili 'Bir şey olunca köpekler suçlu oluyor' ifadeleriyle ihbar niteliğinde paylaşılan görüntüler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Paylaşım içeriğiyle ilgili yapılan araştırmalarda, videoda geçen söz konusu görüntülerin ilimiz sınırları içerisinde olmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu olayın ilimiz sınırları içerisinde gerçekleştiği şeklinde paylaşım yapan şahısla ilgili TCK 217/A maddesi gereğince Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu kapsamında adli makamlarca soruşturma başlatılmıştır" denildi. - DENİZLİ