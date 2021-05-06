Denizli'de kumar oynarken yakalanan 8 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Denizli'de kumar oynarken yakalanan 8 kişiye para cezası kesildi

Denizli'de kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 8 kişiye 65 bin lira ceza uygulandı.

Denizli'de kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 8 kişiye 65 bin lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynadığı ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 8 kişi, polis merkezine götürüldü. Polis merkezine götürülen zanlılardan birinin ifadesinde "polise yakalandıklarını rüyasında gördüğünü" söylediği öğrenildi. Tam kapanmada evlerinde olması gereken 8 kişiye 65 bin lira ceza kesildi.

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