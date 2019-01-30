Denizli'de Ölümlü Trafik Kazaları Azaldı"

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, il genelinde meydana gelen trafik kazalarının geçen yıla göre yüzde 28 azaldığını bildirdi.

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, il genelinde meydana gelen trafik kazalarının geçen yıla göre yüzde 28 azaldığını bildirdi.



İl Emniyet Müdürü Demir, otobüs firması sahipleri için Denizli Polis Evinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, trafik konusunun hayati önem taşıdığına dikkati çekti.



Trafik kazalarını en aza indirmek için denetimleri aralıksız sürdürdüklerini belirten Demir, toplu taşımanın temel taşını oluşturan otobüs firması sahipleri ve şoförlerin polise yardımcı olması gerektiğini vurguladı.



Denetimler nedeniyle zaman zaman firma sahipleri ve şoförlerle sıkıntılar yaşanabildiğini ifade eden Demir, "Sıkıntıyı yaşayalım. Ama lütfen tek bir vatandaşın burnu kanamasın. Geçen yıllara göre ölümlü trafik kazasında azalmalar yaşandı. Bu sevindirici bir durum. Biz bunu en aza indirmek için denetimlerimizi yapıyoruz." diye konuştu.



Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürü Mithat Tüzüner de toplantıda yaptığı sunumda, il genelinde 195 bin 381 otomobil ile 4 bin 47 otobüs olduğunu kentte 408 bin 619 kayıtlı araç bulunduğunun bilgisini verdi.



Kent genelinde meydana gelen ölüm trafik kazalarında bir önceki yıla oranla yüzde 28'lik azalma olduğunu belirten Tüzener, "2017 yılında 43 ölümlü kazada 51 kişi hayatını kaybederken 2 bin 589 kazada ise 4 bin 169 kişi yaralandı. 2018 yılında ise 31 ölümlü trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 35 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 668 kazada 4 bin 455 vatandaşımız yaralandı." bilgisini paylaştı.

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