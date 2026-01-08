Denizli'de Otobüs Yaya Çarptı

Denizli'de belediye otobüsünün çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre M.M'nin kullandığı Denizli Büyükşehir Belediyesine ait 20 BB 054 plakalı otobüs, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yoluna karşısına geçmeye çalışan Beyza Demirtaş'a (23) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü M.M. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
