Son Dakika Haberleri: Denizli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Denizli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

28 dakika önce

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Denizli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.


Kaza, Bozkurt ilçesinin Avdan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 20 NE 099 plakalı otomobil ile Hasan Bozbay idaresindeki motosiklet mahallede bulunan kahvehane önünde çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Hasan Bozbay ve eşi Ayşe Bozbay yaralandı. Kazayı gören kahvehanedeki vatandaşlar ise ilk müdahaleyi yapmasının ardından, 112 Acil servis ekiplerine haber verdi. Motosiklet sürücüsü Hasan Bozbay ve eşi Ayşe Bozbay ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak Hasan Bozbay hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi Ayşe Bozbay'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Olay yerine gelen jandarma ekipleri otomobil sürücüsü O.Y.'yi ifadesini almak üzere gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Motosiklet, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Engelli aracına çarpıp yaşlı adamın ölümüne neden oldu
Afyonkarahisar'daki kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı! Halk yetişmese facia olacaktı Düzce'de otomobil viyadükten düştü: 2 ölü, 2 yaralı Mersin'de 8 yaşındaki Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 14:41:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]