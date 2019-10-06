Denizli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.



Kaza, Bozkurt ilçesinin Avdan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 20 NE 099 plakalı otomobil ile Hasan Bozbay idaresindeki motosiklet mahallede bulunan kahvehane önünde çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Hasan Bozbay ve eşi Ayşe Bozbay yaralandı. Kazayı gören kahvehanedeki vatandaşlar ise ilk müdahaleyi yapmasının ardından, 112 Acil servis ekiplerine haber verdi. Motosiklet sürücüsü Hasan Bozbay ve eşi Ayşe Bozbay ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak Hasan Bozbay hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi Ayşe Bozbay'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Olay yerine gelen jandarma ekipleri otomobil sürücüsü O.Y.'yi ifadesini almak üzere gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ