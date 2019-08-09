Son Dakika Haberleri: Denizli'de otomobil uçuruma devrildi: 1 yaralı
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Denizli'de otomobil uçuruma devrildi: 1 yaralı

45 dakika önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Denizli'de otomobil uçuruma devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Galip Tokgöz idaresindeki 06 DG 2890 plakalı otomobil, Kale Mahallesi yakınlarında uçuruma devrildi.

Sürücü Tokgöz araç içerisinde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla bulunduğu yerden çıkartılan Tokgöz, sağlık ekiplerince Honaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ağır yaralandığı belirtilen sürücü Tokgöz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Denizli, Honaz, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:02 Kaynak: AA
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