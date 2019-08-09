Denizli'de otomobil uçuruma devrildi: 1 yaralı
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Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:02 Kaynak: AA
'nin Honaz
ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Galip Tokgöz idaresindeki 06 DG 2890 plakalı otomobil, Kale
Mahallesi yakınlarında uçuruma devrildi.
Sürücü Tokgöz araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye
ekiplerinin yaptığı çalışmayla bulunduğu yerden çıkartılan Tokgöz, sağlık ekiplerince Honaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Ağır yaralandığı belirtilen sürücü Tokgöz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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