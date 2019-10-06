Son Dakika Haberleri: Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

1 saat önce

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.


O.Y. yönetimindeki 20 NE 099 plakalı otomobil, Avdan Mahallesi yakınlarında Hasan Bozbay'ın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.


Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Denizli, Avdan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:40 Kaynak: AA
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