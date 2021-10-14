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Denizli'de sevgili cinayeti! "Yanlışlıkla ezdim" dedi, gerçek sonradan ortaya çıktı - Son Dakika

Denizli'de sevgili cinayeti! "Yanlışlıkla ezdim" dedi, gerçek sonradan ortaya çıktı

14.10.2021 09:08

Denizli'de yaşayan bir kadın, yolda erkek arkadaşını ezdi. Olayın ardından arkadaşını yanlışlıkla ezdiğini söylerken, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda kadının, bir kez ezdiği adamı ikinci kez de ezdiği görülüyor. Talihsiz vatandaş olay yerinde yaşamını yitirirken, sevgilisi de gözaltına alındı.

Denizli'de sevgililer arasında sokak ortasında yaşanan tartışma anları, feci dakikalarca sonuçlandı. Aralarında tartışma bulunan sevgililerden biri, diğerini arabayla ezdi. Sürücü kadın, olaydan sonra "Yanlışlıkla ezdim" dese de güvenlik kamerası kayıtları, olayın anlatılan gibi olmadığını ortaya çıkardı.

Denizli'de sevgili cinayeti! 'Yanlışlıkla ezdim' dedi, gerçek sonradan ortaya çıktı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde 4 yıldır birlikte yaşayan Murat Avcı (41), ve Dilek D. (34), idaresindeki 35 MRT 34 plakalı araç ile gece saatlerinde kaldıkları apart dairesine geldi. Daha sonra Dilek D.'nin çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Avcı'nın aracın altında kaldığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yalancının mumu yatsıya kadar! 'Sevgilimi yanlışlıkla ezdim' dedi, gerçek kamerada ortaya çıktı

GERÇEK KAMERALAR SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro dedektifleri Dilek D'nin ilk ifadesini ile çevreden topladığı güvenlik kameralarının örtüşmediğini tespit etti. Alkolün etkisindeki Dilek D'nin ifadesine göre çiftin kavga ettiği olay anında Avcı'yı fark etmediğini söylediği öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarında ise Dilek D'nin araca tutunan Avcı'yı birkaç metre sürüklediği ardından dönüş yaparak üzerinden geçtiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Dilek D., gözaltına alındı.

Denizli'de sevgili cinayeti! Yanlışlıkla ezdim dedi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Murat Avcı, Pamukkale, Cinayet, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de sevgili cinayeti! 'Yanlışlıkla ezdim' dedi, gerçek sonradan ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de sevgili cinayeti! "Yanlışlıkla ezdim" dedi, gerçek sonradan ortaya çıktı - Son Dakika
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