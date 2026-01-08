Denizli'de Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Denizli'de Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

08.01.2026 12:07
Denizli'de gece başlayan şiddetli rüzgar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleriyle sorun yarattı.

Denizli'de gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelin rüzgar nedeniyle çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve açıktaki malzemelerin savrulmaları yaşandı. Zaman zaman etkisini arttıran rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Denizli'de gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Ara ara şiddetini daha da arttıran rüzgar kent genelinde çatıların uçmasına, ağaçların devrilmesine neden oldu. Bir araç kamerasına yansıyan görüntüde etkili olan rüzgar nedeniyle çatı membranını uçurdu. Farklı birçok noktada ise ağaç devrilmeleri yaşandı. Çatılardan düşen çanak antenler, devrilen ağaçlar çevresinde bulunan araçlara da zarar verdiği görüldü. Rüzgarın şiddetini daha da arttırdığı anlarda ise vatandaşlar yürümekte zorlandı. Ayrıca bir basketbol oyun sahasının etrafındaki tel örgülerde şiddetli rüzgar sebebiyle yıkıldı. Bir inşaat iskele demiri ise rüzgar nedeniyle savrularak bir araca zarar verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

