Son Dakika Haberleri: Denizli'de sopayla dövülen köpek koruma altına alındı
Son Dakika Güncel Denizli'de sopayla dövülen köpek koruma altına alındı

Denizli'de sopayla dövülen köpek koruma altına alındı

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sopayla dövülen köpek koruma altına alındı.

Denizli'de sopayla dövülen köpek koruma altına alındı, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sopayla dövülen köpek koruma altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Hallaçlar Mahallesi 3036 sokaktaki apartmanın bahçesinde bir kişinin zincire bağlı köpeğe sopayla vurması, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, köpeğe sopayla vuran kişi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince idari işlem başlatıldı.

Olayın yaşandığı adrese gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı görevlileri, köpeği teslim alarak merkeze götürdü.


Burada yapılan incelemede hayvanda iç kanama riskinin olduğu belirlendi.

Öte yandan, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonFed) üyelerinin, köpeğe şiddet uygulayan kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Merkezefendi, Hallaçlar, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:40 Kaynak: AA
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