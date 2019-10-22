Denizli'de teleferiği 4 yılda 2 milyon 600 bin kişi kullandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, dört yıl önce hizmete giren teleferik bugün 2 milyon 600 bininci ziyaretçisini ağırladı.



Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, resmi açılışı 17 Ekim 2015'te gerçekleştirilen teleferiğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Bağbaşı Kent Ormanı'ndan bin 500 metre yüksekteki Bağbaşı Yaylası'na 6 dakikada ulaşılabilen teleferik hattını bugüne kadar 2 milyon 600 bin kişi kullandı.



Denizli manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunan teleferiğe 2 milyon 600 bin ziyaretçi görme şansı yakaladı.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yaptığı açıklamada teleferik ve Bağbaşı Yaylası dördüncü yılını geride bıraktığını belirterek yaylanın 4 mevsim cazibe merkezi olmaya devam ettiğini dikkati çekti.



Zolan, Ege Bölgesinin en uzun teleferiğine sahip olduğunu belirterek " Türkiye'de eşi benzeri olmayan teleferik ve Bağbaşı Yaylası, 4'üncü yılında 2 milyon 600 binden fazla misafire ev sahipliği yaptı. 7'den 70'e her gün binlerce kişinin akın ettiği tesis yayla turizminin de merkezi oldu. Muhteşem manzarası ve insanları kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Muhteşem doğasının yanında burada konaklama imkanları, sosyal alanlar, oyun ve eğlence mekanlarıyla vatandaşlarımıza ayrı bir güzellik sunduk. Denizlimize böylesine güzel bir değeri kazandırdığımız için mutlu ve gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.



Kış mevsimi ile birlikte beyaza bürünen, baharın ilk günlerinden itibaren ise yeşilin tüm tonlarını bünyesinde barındıran yaylada bungalov evler, çadır kamp alanı, restoran ve piknik alanı ziyaretçilerine hizmet verdiğini hatırlatan Zolan, yöresel tatların da sunulduğu tesisin tabloları aratmayan güzelliğiyle doğa tutkunları için aranan yerlerin başında geldiğini dikkati çekti.