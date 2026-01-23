Denizli\'de Trafik Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Denizli- Uşak karayoluna bağlanan kavşakta otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan 2 genç olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, Denizli'nin Çivril ilçesi Somak Mahallesinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Somak Mahallesi'nden Çivril istikametine seyir halinde olan 34 JV 7794 plakalı otomobil, Denizli-Uşak karayoluna bağlanan kavşakta tali yoldan çıkışı sırasında 06 DHY 691 plakalı çekiciyle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. 34 JV 7794 plakalı otomobilde bulunan Tolga Adalı ve Osman Atlamaz araç içerisinde sıkıştılar. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan Adalı ve Atlamaz sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin Tolga Adalı ve Osman Atlamaz'da yaptığı kontrollerde ikisininde hayatını kaybettiğini belirledi. Adalı ve Atlamaz'ın cenazeleri Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ