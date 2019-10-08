Son Dakika Haberleri: Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı

Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı

19 dakika önce

Denizli'de kontrolden çıkarak taklalar atıp şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Denizli'de kontrolden çıkarak taklalar atıp şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli- Antalya karayolu Acıpayam ilçesi girişinde meydana geldi. Serkan Kaya idaresindeki 64 FR 302 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ters dönerek durabilen araç içerisinde sürücü Kaya ve Musa Kaya sıkışarak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Yaralılar ardından olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.


Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Antalya, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:44 Kaynak: İHA
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