Denizli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi

Denizli'de narkotik timleri uyuşturucu madde taşıyan araca yönelik yaptıkları operasyonda yedek lastik içerisine zulalanmış 5 parça halinde 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kette zehir tacirliği yapan şüpheli şahıslara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Narkotik timleri tarafından 2 şahsın uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Zehir tacirlerini bir süreliğine fiziki ve teknik takibe alan narkotik timleri 2 şüpheli şahsında araçta olduğu sırada operasyon düzenledi. Şüpheliler kıskıvrak yakalanırken, araçta yapılan aramalarda yedek lastik içerisine gizlenmiş 5 parça halinde 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ