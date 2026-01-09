Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi

Denizli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi
09.01.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Narkotik timleri, Denizli'de uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheliyi yakalayarak 4 kg metamfetamin ele geçirdi.

Denizli'de narkotik timleri uyuşturucu madde taşıyan araca yönelik yaptıkları operasyonda yedek lastik içerisine zulalanmış 5 parça halinde 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kette zehir tacirliği yapan şüpheli şahıslara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Narkotik timleri tarafından 2 şahsın uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Zehir tacirlerini bir süreliğine fiziki ve teknik takibe alan narkotik timleri 2 şüpheli şahsında araçta olduğu sırada operasyon düzenledi. Şüpheliler kıskıvrak yakalanırken, araçta yapılan aramalarda yedek lastik içerisine gizlenmiş 5 parça halinde 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Narkotik, Denizli, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
AK Parti’ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Avrupa ülkesinde deprem 68 bin 500 şirket resmen iflas etti Avrupa ülkesinde deprem! 68 bin 500 şirket resmen iflas etti
Görüntü Sabiha Gökçen’den Uçak pistin üzerinde askıda kaldı Görüntü Sabiha Gökçen'den! Uçak pistin üzerinde askıda kaldı
5-0’lık maçın önüne geçen kare 5-0'lık maçın önüne geçen kare
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

11:04
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
10:34
Dünyaları verseler satmayacak İşte Sadettin Saran’ın transferine kapıyı kapattığı isim
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim
09:57
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
09:45
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: “Doğruluk mu cesaret mi“ oyunu sonrası ilişki iddiası
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: "Doğruluk mu cesaret mi" oyunu sonrası ilişki iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 11:23:01. #7.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.