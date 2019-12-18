Denizli'de vuslatın 746. yıl dönümü törenleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de vuslatın 746. yıl dönümü törenleri - Son Dakika

Denizli'de vuslatın 746. yıl dönümü törenleri

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi Mevlana Celaleddin Rumi'nin Hakk'a vuslatının 746. yıldönümü nedeniyle anma programı düzenledi.

Denizli'de vuslatın 746. yıl dönümü törenleri, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi Mevlana Celaleddin Rumi'nin Hakk'a vuslatının 746. yıldönümü nedeniyle anma programı düzenledi. Işık ve görsel sunumlarla unutulmaz anların yaşandığı Şeb-i Arus'a akın eden Denizlililer unutulmaz bir gece yaşadı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk tasavvufunun en büyük alimi olan büyük mütefekkir ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin Hakk'a vuslatının 746. yıl dönümünde Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda anma programı düzenledi. Şeb-i Arus programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Işık ve görsel sunumlarla unutulmaz anların yaşandığı gecede, Ahmet Nuri Çağdaş yönetimindeki Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı, Türk Tasavvuf Müziği konseri ile en güzel ilahi ve kasideleri seslendirdi.


"Türk Tasavvuf Müziği büyük beğeni topladı"


Denizlilerin yoğun ilgi gösterdiği Şeb-i Arus programında Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Tasavvuf Müziği büyük beğeni topladı. Lokman Kuzdere, Hz. Mevlana'nın şiirleriyle geceye renk katarken, semazenler ise sema gösterileri ile izleyicileri mest etti. Işık ve görsel sunumlarla unutulmaz anların yaşandığı gecede, güftesi Mevlana Celaleddin Rumi'nin kendine ait olan eseri "Ferahnak-Aşiran" eseri gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi semazen ekibinin bu özel gösterisi anma gecesine katılan binlerce Denizliliyi kendine hayran bıraktı. - DENİZLİ

Mevlana Celaleddin Rumi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:40 Kaynak: İHA
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