Denizli\'de Yalın Dönüşüm Paneli

Denizli Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde; trex, LeanViser ve oneri.io – Sürekli İyileştirme Çözümü iş birliğiyle "İnsan, Yalın, Dijital Dönüşüm Yolculuğu" konulu panel düzenlendi.

Denizli OSB Konferans Salonu'nda gerçekleşen, sanayicilerin ve firma çalışanlarının katıldığı panelde konuşmacı olarak yer alan; Yalın Danışman LeanViser Kurucusu Can Yükselen, Askon Demir Çelik Bilgi Sistemleri Müdürü Hakan Yurdoğlu, Aran Tekstil Üretim ve İhracat Müdürü Tekstil Mühendisi Mehmet Akbıyık, Adm Elektrik Dağıtım Ar-Ge Müdürü Seyit Cem Yılmaz; kriz dönemlerinde maliyet azaltmak: yalın dönüşüm ile rekabetçiliği korumak, veriden karara: akıllı fabrika yolculuğu, tekstil işletmelerinde çevik, esnek, verimli yapı kurmak, enerji sektöründe teknoloji ve inovasyon yolculuğu konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Panel sonunda gerçekleştirilen yarışmada kazanan katılımcılara hediyeleri takdim edildi. - DENİZLİ