Denizli'de yıldırım isabet eden kişi ağır yaralandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarlada çalışırken bulunduğu alana yıldırım düşen çiftçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Dodurga Mahallesi Bucakiçi mevkisinde yonca tarlasında çalışan Ramazan Der'in (34) bulunduğu alana yıldırım düştü.

Ağır yaralanan Der, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Der, burada yapılan yapılan ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.