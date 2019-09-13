Denizli'de yıldırım isabet eden kişi ağır yaralandı
1 saat önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarlada çalışırken bulunduğu alana yıldırım düşen çiftçi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:26 Kaynak: AA
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarlada çalışırken bulunduğu alana yıldırım düşen çiftçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Dodurga Mahallesi Bucakiçi mevkisinde yonca tarlasında çalışan Ramazan Der'in (34) bulunduğu alana yıldırım düştü.
Ağır yaralanan Der, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Der, burada yapılan yapılan ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
AP üyelerinden Erdoğan'a mektup: HDP ve CHP temsilcilerine baskıya son verin AK Partili Mahir Ünal'dan 'Savaş da olacak çatışmalar da' diyen HDP'li Güven'e tepki: Demokrasiyi kullanarak demokrasiyi yok etmeye çalışan HDP var Ziraat Bankası da kredi faiz oranlarını indirdi İstanbullu fırıncılar yüzde 20'lik zam talebinde bulundu