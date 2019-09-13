Son Dakika Haberleri: Denizli'de yıldırım isabet eden kişi ağır yaralandı
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Denizli'de yıldırım isabet eden kişi ağır yaralandı

1 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarlada çalışırken bulunduğu alana yıldırım düşen çiftçi ağır yaralandı.

Denizli'de yıldırım isabet eden kişi ağır yaralandı, System.String[]

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarlada çalışırken bulunduğu alana yıldırım düşen çiftçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Dodurga Mahallesi Bucakiçi mevkisinde yonca tarlasında çalışan Ramazan Der'in (34) bulunduğu alana yıldırım düştü.

Ağır yaralanan Der, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Der, burada yapılan yapılan ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Acıpayam, Dodurga, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:26 Kaynak: AA
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