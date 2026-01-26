Denizli İdmanyurdu\'nun Galibiyet Serisi Sona Erdi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Altay'a 1-0 yenilen Denizli İdmanyurdu'nun 4 haftalık galibiyet serisi noktalandı. Bu karşılaşma öncesinde sırasıyla Alanya 1221'i 1-0, Eskişehir Anadoluspor'u 3-1 (D), İzmir Çoruhlu FK'yı 1-0 (D), Nazilli Spor'u ise 6-0 yenerek çıkış yakalayan kırmızı-siyahlılar, İzmir deplasmanında fren yaptı. Bu sonuçla ilk 5 yarışında yara alan Denizli temsilcisi evinde oynacağı Uşakspor maçıyla kaybını telafi etmeye çalışacak. Öte yandan yönetim Denizlispor'un unutulmaz oyuncularından Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'e maçtan önce vefa göstergesi olarak plaket verdi.