Denizli Kolon Kanserinden Ölen Polis Eşe Son Dokunuş

Denizli
'de kolon kanseri tedavisi görürken ölen polis memuru 35 yaşındaki Hülya Özdemir için emniyette tören düzenlendi. Kendisi gibi polis memuru olan eşi 36 yaşındaki İsmail Özdemir
ile meslektaşları, Özdemir için gözyaşı döktü. İsmail Özdemir, tören mangası tarafından taşınan tabuta son kez dokunarak eşini uğurladı. Merkezefendi
İlçe Emniyet Müdürlüğü
kadrosunda görevli polis memuru Hülya Özdemir, kolon kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, dün (pazar) yaşamını yitirdi. Eşi de polis olan Özdemir için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Özdemir'in eşi İsmail Özdemir, aile yakınları, 11. Komando
Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci
, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir
, İl Jandarma
Komutanı Albay Metin Düz, kaymakamlar, emniyet müdür yardımcıları ve çok sayıda polis memuru törene katıldı. Ölen Hülya Özdemir'in özgeçmişinin okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, konuşma yaptı. Özdemir'in emniyet teşkilatına gönül verdiğini belirten Demir, Büyük bir samimiyetle, gayretle ve disiplinle çalıştı. Ancak hastalık yakasını bırakmadı. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Eşi, değerli polis memuru kardeşime de sabırlar diliyorum dedi.
Törende eşi ve diğer meslektaşları Özdemir için gözyaşı döktü. Okunan duanın ardından Hülya Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı. Bu sırada İsmail Özdemir, eşinin tabutuna son kez dokunarak, gözyaşları arasında uğurladı. Hülya Özdemir, Fetih Camii'nde öğlende kılınan cenaze namazının ardından Servergazi
Mezarlığı'nda toprağa verildi.