Denizli'de hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban, arazide ölü bulundu - Son Dakika
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Denizli'de hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban, arazide ölü bulundu

14.09.2022 13:08
Denizli'de hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban, arazide ölü bulundu

Denizli'nin Çivril ilçesinde hayvanlarını otlatmaya çıkan çobanın cansız bedenine ulaşıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde hayvanlarını otlatmaya çıkan çobanın cansız bedenine ulaşıldı.

Cabar Mahallesi'nde çobanlık yapan Mustafa Çelik (53), dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldı.

Hayvanların yanında çoban Çelik'i göremeyen aile yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bugün bölgede yapılan aramada Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Çelik'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirildi.

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Kaynak: AA

Mustafa Çelik, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban, arazide ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban, arazide ölü bulundu - Son Dakika
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