22 yaşındaki genç, 15 yaşındaki çocuğu bıçakladı - Son Dakika
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22 yaşındaki genç, 15 yaşındaki çocuğu bıçakladı

05.08.2022 10:08
22 yaşındaki genç, 15 yaşındaki çocuğu bıçakladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 22 yaşındaki genç, parkta tartıştığı 15 yaşındaki çocuğu bacağından bıçakladı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 22 yaşındaki genç, parkta tartıştığı 15 yaşındaki çocuğu bacağından bıçakladı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Eskihisar Pakına giden İ.E. (15) ile S.Ö. (22) arasında tartışma çıktı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. S.Ö. yanında getirdiği bıçakla İ.E.'yi bacağından bıçakladı. Olayı gören diğer gençlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri İ.E.'yi yaptığı ilk müdahalenin ardından Servergazi Hastanesi'ne kaldırdı. Bölgede çalışma başlatan güvenlik güçleri ise bıçaklayan kişiyi kısa sürede parkın içinde yakaladı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ise olayın gerçekleştiği yerde çalışmalar gerçekleştirdi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 22 yaşındaki genç, 15 yaşındaki çocuğu bıçakladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 22 yaşındaki genç, 15 yaşındaki çocuğu bıçakladı - Son Dakika
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