Denizli TOKİ'nin Merkezefendi'de Yaptığı Konutlar İçin Kura Heyecanı Yaşandı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi
(TOKİ) tarafından Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde yaptırılan ve yapımında son aşamaya gelinen 1083 konutun kuraları çekildi. Kura çekiminde ev sahibi olduğunu duyanlar, gözyaşlarını tutamadı, sevinçlerini yakınlarına sarılarak paylaştı.TOKİ tarafından Merkezefendi ilçesinde yaptırılan 1083 konutun hak sahibi, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Recep Yazıcıoğlu
Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimine, konut sahibi olmak için başvuran vatandaşlar katıldı. Kayaköy
Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan 1083 konut için 5 bin 540 kişi başvuruda bulundu. 1083 konuta sahip olmayı hak kazananlar noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi. Kurada adı çıkanlar, ev sahibi olmanın sevincini gözyaşı dökerek, bazıları ise sevinçlerini yakınlarına sarılarak gösterdi.
YANINDA TAŞIDIĞI YAPAY KALBİYLE EV SAHİBİ OLMAYI BEKLEDİ
TOKİ'nin kura çekimine başvuran kalp hastası 54 yaşındaki Elbettin Yıldız, salona yanında taşıdığı çanta içindeki yapay kalp cihazıyla geldi. Hayatta tek isteğinin ev sahibi olmak ve ardından kalp nakli olduğunu ifade eden Yıldız, 2014 yılında kalp rahatsızlığı geçirdim. Ardından kalp yetmezliği başlayınca yapay kalp cihazı takıldı. Yapay kalp cihazını 24 saat yanımda taşıyorum. Sırtıma astığım çanta içinde taşıyorum. Çok yakın bir arkadaşım gibi, ondan ayrılmam mümkün değil. Daha önce çantanın üzerinde 'Dikkat Yapay Kalp' yazısı yoktu. Bir yerde otururken, çantayı biri çekip çalmaya çalıştı. Son anda fark ettim. Üzerine yapay kalp olduğunu belirten yazı yazdım. Şimdi ev sahibi olmayı bekliyoruz. Çıkarsa çok sevineceğim. Çıkmazsa bir dahakine bakacağız diye konuştu.
'SEVİNÇTEN ELLERİM AYAKLARIM TİTRİYOR'
Diyaliz hastası olduğu için konutlara engelli statüsünden başvuran ve kurada ev sahibi olduğunu öğrenen emekli 50 yaşındaki Adem Nemutlu, sevincini çalıştığı için yanında olamayan eşi Nazan Nemutlu'yu telefonla arayarak paylaştı. Nemutlu, Sevincimi ilk olarak eşimi arayarak ev sahibi olduğumuzu söyleyip, paylaştım. Ben kura çekilen salonda, O da çalıştığı işyerinde çok sevindi. Sevinçten ellerim ayaklarım titriyor çünkü ev sahibi olduk. 10 yıldır kirada oturuyorduk dedi.
Saat 18.00'e kadar sürecek kura çekiminde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kalp hastası Elbettin Yıldız da kuranın sonuçlanmasını bekleyenler arasında bulunuyor.