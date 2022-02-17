Üye Girişi
Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

17.02.2022 22:40
Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in, Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in, Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Vali Atik, sosyal medya hesabından bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evde tedavi gördüğünü kaydetti.

Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten Atik, "Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımın tamamını zamanında yaptırdığım için hamdolsun hastalığı hafif geçiriyorum. Tedbirleri alarak çalışmalarıma ara vermeden evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Kurallara uyalım, aşımızı olalım." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
500

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Denizli, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:33 İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tarkan'ın "Geççek" şarkısı üzerinden iktidara gönderme yaptı!
22:29 İskeleti 2 yıl sonra bulunmuştu! Berber Aykurt'un organ mafyası tarafından öldürüldüğü anlaşıldı
22:11 PFDK, ceza yağmuruna tuttu! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 113 bin TL ödeyecek
21:56 Megastar Tarkan'ın Geççek şarkısı müzikseverlerle buluştu! İşte politik mesaj olarak yorumlanan o sözler
21:53 Yapılan eleştiri maçı solladı! Ömer Üründül'e çok sinirlenen Fenerbahçe taraftarı Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu
21:38 CHP'li Belediye Başkanı Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi!
20:58 Kylian Mbappe'ye rekor teklif hazırlığı! Kabul ederse futbol tarihine geçecek
20:55 Megastar'ın yeni şarkısı "Geççek" sosyal medyada gündem oldu! Politik mesaj iddiası var
20:45 KKTC'de öldürülen Falyalı cinayetinden yeni görüntüler! Mustafa Söylemez'in olay öncesi ve sonrası neler yaptığı anlaşıldı
20:13 Son Dakika: Ülkemizde 17 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 258 kişi hayatını kaybetti 92 bin 406 yeni vaka belirlendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 22:46:56. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement