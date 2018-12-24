Denizli Yüksek Gerilim Hattında Korkutan Patlama
1 saat önce
Yüksek gerilim hattında korkutan patlamaDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, arıza yapan yüksek gerilim hattında patlama meydana geldi.
Yüksek gerilim hattında korkutan patlama
DENİZLİ'nin Merkezefendi
ilçesinde, arıza yapan yüksek gerilim hattında patlama meydana geldi.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Bozburun
Mahallesi'nde bulunan bir yüksek gerilim hattında meydana geldi. İddiaya göre, yüksek gerilim hattındaki bir parçanın arıza yapması sonucu, hatta bağlı teller alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle hatta patlama oldu. Patlama sesi çevrede paniğe yol açarken, korkutan olayda can veya mal kaybı olmadı. Yüksek gerilim hattındaki patlama anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Vatandaşların ihbarı üzerine elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, patlamanın yaşandığı yüksek gerilim hattındaki arızayı onardı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:41 Kaynak: DHA
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