Denizlili sipsi ustası Halime Özke'nin acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizlili sipsi ustası Halime Özke'nin acı günü - Son Dakika

Denizlili sipsi ustası Halime Özke'nin acı günü

6 saat önce

Denizlili sipsi ustası ve "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü sahibi Halime Özke'nin eşi Suat Özke tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Denizlili sipsi ustası Halime Özke'nin acı günü, System.String[]

Denizlili sipsi ustası ve "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü sahibi Halime Özke'nin eşi Suat Özke tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


Beyağaç ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Özke'nin kanser tedavisi gören eşi Suat Özke (67), rahatsızlanınca kentteki özel bir hastaneye götürüldü.

Suat Özke, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özke'nin cenazesi bugün ilçe mezarlığında toprağa verilecek.

Yöresel müzik aleti sipsi ustası olan Halime Özke, geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

Yeni Mahalle, Beyağaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:50 Kaynak: AA
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