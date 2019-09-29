Son Dakika Haberleri: Denizlispor ara vermedi! Yeni Malatyaspor hazırlıkları başladı...
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Denizlispor ara vermedi! Yeni Malatyaspor hazırlıkları başladı...

1 saat önce

Ligin 6. haftasında Kasımpaşa'ya sahasında 1-0 yenilen yeşil-siyahlılarda futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda, yenilenme ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Denizlispor ara vermedi! Yeni Malatyaspor hazırlıkları başladı..., System.String[]

Ligin 6. haftasında Kasımpaşa'ya sahasında 1-0 yenilen yeşil-siyahlılarda futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda, yenilenme ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.


Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, dünkü maçta gol pozisyonlarını yeteri kadar değerlendiremedikleri için başarısız olduklarını söyledi.


İldiz, hataları tespit ederek gerekli çalışmaları yapacaklarını, bundan sonraki maçlara odaklanmak istediklerini dile getirdi.


Haluk Ulusoy, Denizlispor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:21 
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