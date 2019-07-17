Denizlispor'da 2 imza
44 dakika önce
Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, İsmail Aissati ve Hadi Sacko ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:48 Kaynak: İHA
Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor
, İsmail Aissati
ve Hadi Sacko ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, lige güçlü bir kadro ile giriş yapmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Tolgahan Acar
, Tiago
Lopes, Mustafa Yumlu
, Sapunaru, Sedat Şahintürk ve Rodallega ile kadrosunu güçlendiren yeşil-siyahlı ekip, sözleşmesi biten İsmail Aissati ve geçtiğimiz sezon Ankaragücü
'nde forma giyen Hadi Sacko ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. - DENİZLİ
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