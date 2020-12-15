Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi başladı

SÜPER Lig'de bu sezon düşme hattından bir türlü kurtulamayan Yukatel Denizlispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak'la sözleşme imzaladı. Sezona Hırvat çalıştırıcı Robert Prosinecki'yle başlayıp, son 3 maçta antrenör Kenan Atik'i teknik direktörlüğe getiren yeşil-siyahlılar, Koşuvak'la sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Denizlispor'a imza attığım için çok mutluyum. Takımımızı ligde tutacağız, buna inanıyorum" dedi.

Daha önce 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de Altay, İstanbulspor, Gaziantep FK ile Bursaspor'da teknik direktör olarak görev yapan, uzun zamandır kariyerinde Süper Lig takımı çalıştırmayı düşündüğünü dile getiren Yalçın Koşukavak, "Bana Süper Lig'de çalışma fırsatını verdikleri için Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Mevcut durumu değerlendirmek gerekirse, kolay bir iş yok. Hiçbir şey de zor olmadan kolay olmuyor. Ben alt liglerden buraya bir şeyler başararak geldim. Denizlispor'u bu sene hedeflediği noktada, mayıs ayını görmeyi Allah hepimize nasip etsin" diye konuştu.

"HIZLI ŞEKİLDE MAÇ KAZANMALIYIZ"Daha önce yaptığı açıklamalarda bazı kulüplerde evrim, bazılarında devrim yapmak gerektiğini söylediğini kaydeden Koşukavak, "O iki durumdan da bugün itibarıyla uzağız. Burada daha pragmatik davranmamız gerekiyor. 4 takımın ligden düştüğü bir sezon oynanıyor. Hızlı bir şekilde maç kazanmanın yolunu bulmamız gerekiyor. Sezon sonu itibarıyla Denizlispor'u bu ligde tutmalıyız. Benden bekleneni Denizlispor'a verebilirsem, kulüp benimle yola devam etmek isterse devrim mi, evrim mi yapacağımıza karar veririz" ifadelerini kullandı."MAZERET ÜRETEMEYİZ"Teknik direktörlüğün mazaret üretme yeri olmadığını vurgulayan Koşukavak, "Mevcut kadroyla acil bir şekilde takıma kaybetmeme ve kazanma duygusu aşılamalıyız. Kimse bu sırada bir takımda oynamak ya da antrenörü olmak istemez. Burada bir oyuncu kadrosu var. Oyunun bazı bölümlerinde tehdit eden bazı bölümlerinde farklı görüntüler sergileyen bir takım var. Biz bunları daha bütün halinde oynamaya çalışacağız" şeklinde konuştu."PLANLI OYNAYACAĞIZ"Planlı bir oyun sistemi geliştireceklerini anlatan Yalçın Koşukavak, "Top rakipteyken cevap vermek, top bizdeyken ise planlı bir oyun oynamak istiyoruz. Biz buradan bir enerjiyle çıkabiliriz. Enerji skorlardan dolayı düşük. Enerjiyi yukarı çekip bir an önce maç kazanmamız gerekiyor. Şartlar zorsa fakat iyi işler çıkartıyorsanız değerlisiniz. İyi işler çıkartmak için ben ve ekibim var gücümüzle çalışacağız. Bu benim kariyerim için de önemli bir süreç" dedi."KADROMUZ BAŞARILI OLACAK"Mevcut kadroyla başarı yakalamak için çabalayacaklarını kaydeden Koşukavak sözlerini şu şekilde tamamladı: "Şu anda bu kadro sezon başında yola çıkmış. Bu kadroda bir şeyleri başarabilecek enerjiyi açığa çıkarmamız gerekiyor. Bütün konsantrasyonumuzu oraya vermemiz gerekiyor. İstesek de transfer yapamıyoruz. Bunlar sonra konuşulması gereken konular. Bu kadro bir şeyler başaracaktır. Devre arasına daha 9 maç var. Bizle kalmak isteyenlerle yola devam ederiz."ŞANLIKAN: HOCAMIZA GÜVENİYORUZ

Törene katılan Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan ise "Hayalleri ve hedefleri olan bir teknik direktörle sözleşme imzaladık. Yaklaşık 3 hafta önce teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarımızı ayırmıştık. Büyük bir arayış içindeydik. İdealleri ve hedefleri olan bir teknik adamla çalışmak istiyorduk. Yalçın Koşukavak'ta karar kıldık. İnşallah hocamızla birlikte Denizlispor'u hak ettiği yerlere getiririz. Hocamıza güveniyoruz" diye konuştu.