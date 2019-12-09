Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da yönetim, takımın mücadelesinden memnun
Son Dakika Spor Denizlispor'da yönetim, takımın mücadelesinden memnun - Son Dakika Spor

Denizlispor'da yönetim, takımın mücadelesinden memnun

6 saat önce

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, futbolcularının karşılaşmada gösterdikleri mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

Denizlispor'da yönetim, takımın mücadelesinden memnun, System.String[]

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, futbolcularının karşılaşmada gösterdikleri mücadeleden memnun olduğunu söyledi.


Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncularının, Medipol Başakşehir maçının son dakikasına kadar başarılı şekilde mücadele ettiğini ifade etti.

Zorlu bir maçtan alınan 1 puanın çok değerli olduğunu belirten Çetin, "Takımın iyi yerlerde olması için gece gündüz çalışıyoruz. Devre arasına kadar 22 puan hedefini neredeyse yakaladık. Başakşehir maçından 3 puan almak isterdik ama zorlu bir mücadele oldu. Futbolcularımızın gösterdiği mücadeleden memnunuz. Takımın ortaya koyduğu oyun sevindiriciydi. Sahada rakipten daha fazla koşarak pozisyonları kesmeye çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Mütevazı bir takım kurduklarına işaret eden Çetin, Yukatel Denizlispor'un iyi yerlerde olacağınına inandığını dile getirdi.

Verdikleri sözü yerine getirene kadar takımın başında olacaklarını anlatan Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk 5 hedefimize adım adım ilerlemek için tüm mücadelemizi veriyoruz. Borçsuz, ligde kalıcı bir Denizlispor oluşturana kadar yerimizdeyiz. Bizim veremeyecek hiçbir hesabımız yok. 'Hesabımızı görmek istiyoruz' diyenler gelsin. Kulüpte istedikleri saatte muhasebeyi açar hesap veririz. Borcumuzu 57 milyon liradan 26 milyon liraya düşürdük. Borçsuz bir kulüp hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz."

Denizlispor, Başakşehir, Ali Çetin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:34 Kaynak: AA
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