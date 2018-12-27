Son Dakika Haberleri: Denizlispor'dan Açıklama

Denizlispor'dan Açıklama

27 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 36 puanla 2'nci sırada tamamlayan Denizlispor'da yönetim, alacakları nedeniyle Futbol Federasyonu'na gittiği iddia edilen Mehmet Akyüz, Ismail Aissati ve Burak Çalık'la ilgili sorun olmadığını açıkladı.

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Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 36 puanla 2'nci sırada tamamlayan Denizlispor'da yönetim, alacakları nedeniyle Futbol Federasyonu'na gittiği iddia edilen Mehmet Akyüz, Ismail Aissati ve Burak Çalık'la ilgili sorun olmadığını açıkladı.

Oyuncuların kulübe kesinlikle ihtarname göndermediğini ifade eden yönetim, "Futbolcularımıza alacaklarını düzenli bir şekilde yatırıyoruz. Kongre öncesi 1 milyon 500 bin, kongre sonrası da 1 milyon TL futbolcularımıza ödenmiş olup, ilk yarı bitimiyle birlikte verilen 1 milyon TL'lik ödeme sözü ise futbolcularımızın hesaplarına yatırılmıştır. Başkanımız Ali Çetin dönemindeki ödeme ve prim sözlerinin tamamının tutulduğunu ve tutulamayacak hiç bir sözün futbolcularımıza vaat edilmediği bilinmelidir" açıklaması yapıldı.

Denizlispor, ligin ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak'ta başlayacak. Yeşil-siyahlılar 10 gün sürecek Antalya kampına gidecek. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:52 Kaynak: DHA

Burak Çalık, Futbol Federasyonu, Denizlispor, Spor
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