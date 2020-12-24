Denizlispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile çıkışını sürdürüyor - Son Dakika

Denizlispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile çıkışını sürdürüyor

24.12.2020 11:49
Denizlispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile çıkışını sürdürüyor, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, göreve teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın getirilmesinin ardından çıktığı ikinci maçta da 3 puan almanın mutluluğunu yaşıyor.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, göreve teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın getirilmesinin ardından çıktığı ikinci maçta da 3 puan almanın mutluluğunu yaşıyor.

Lige kötü bir başlangıç yapan Denizlispor, 5. haftada Gençlerbirliği deplasmanında rakibini 2-1 yenerek 3 puanla tanıştı. Denizlispor, daha sonra çıktığı 7 maçtan sadece 1 puan çıkarabildi.

Teknik Direktör Robert Prosinecki ile 9. haftada yollarını ayıran, üç maçta da Kenan Atik yönetiminde sahaya çıkan Ege temsilcisi, 13. hafta öncesinde yeni teknik direktör olarak Yalçın Koşukavak ile anlaştı.

Koşukavak yönetimindeki yeşil-siyahlılar, 13. haftada sahasında lider Aytemiz Alanyaspor'u ağırladıkları maçta, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet, Denizlispor'un, bu sezonki ilk iç saha galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Yeşil-siyahlılar, 14. hafta mücadelesinde de dün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olduğu maçtan da 3 puan çıkardı.

Aytemiz Alanyaspor ile 20 Aralık'ta, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile 23 Aralık'ta karşılaşan Denizlispor böylece 3 günde 6 puanı hanesine yazdırmayı başararak, puanını 12'ye yükseltti.

Ege temsilcisi Süper Lig'in 15. haftasında 27 Aralık Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig, Yalçın Koşukavak, Teknik Direktör, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile çıkışını sürdürüyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı Orhan Gencebay'a hakaret eden sanık, para cezasına çarptırıldı İncirlik Üssü'nde hareketli dakikalar! Bahçeye drone düştü, savaş uçakları havalandı Alman polisinden maske takmayan başörtülü kadına bebeğinin önünde sert müdahale Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı
Kasım ayında verilen 1.009 yatırım teşvik belgesiyle yaklaşık 34 bin kişiye iş imkanı doğacak Kasım ayında verilen 1.009 yatırım teşvik belgesiyle yaklaşık 34 bin kişiye iş imkanı doğacak         
12:08
Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri         
11:46
Bakan Soylu'dan Bakan Soylu'dan "Cezaevlerinde çıplak arama" iddialarına sert yanıt: İspatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir         
11:25
Rahmetli Nur Yerlitaş'ın eşyaları SMA hastası bir bebeğin tedavisi için satılacak Rahmetli Nur Yerlitaş'ın eşyaları SMA hastası bir bebeğin tedavisi için satılacak         
11:00
Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti         
10:58
Son Dakika! Bakan Soylu'dan, AİHM'in kararına sert tepki: Selahattin Demirtaş teröristtir Son Dakika! Bakan Soylu'dan, AİHM'in kararına sert tepki: Selahattin Demirtaş teröristtir         
10:38
Sokak ortasında pompalı dehşeti! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı Sokak ortasında pompalı dehşeti! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı         
10:28
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı kasıp kavuruyor! Dünya devleri transfer için sıraya girdi Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı kasıp kavuruyor! Dünya devleri transfer için sıraya girdi         
10:15
Mehmet Metiner, Mehmet Metiner, "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır" diyen Sofuoğlu'nu savununca canlı yayın karıştı         
10:06
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Tofaş üretime 13 gün ara veriyor Tofaş üretime 13 gün ara veriyor         
09:22
Türkiye'de tedbirler sıkılaştı ama kabus bitmiyor! Günlük ölüm sayısı 259 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de tedbirler sıkılaştı ama kabus bitmiyor! Günlük ölüm sayısı 259 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:14
İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı         
07:43
Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi         
20:13
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 12:16:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile çıkışını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei