Denizlispor, üç maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor, üç maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor - Son Dakika Spor

Denizlispor, üç maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

6 saat önce

Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, Trabzonspor deplasmanında Süper Lig'de üç maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

Denizlispor, üç maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor, System.String[]

Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, Trabzonspor deplasmanında Süper Lig'de üç maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısının tamamlanmasına son üç maç kaldığını belirtti.

Trabzonspor'un seyircisiyle bütünleşen, güçlü bir takım olduğuna işaret eden Özdilek, şöyle dedi:

"Geldiğimizden beri, kendimizi geliştirerek, bunu skorlarla bütünleştirerek devam eden bir yönümüz var. Amacımız yine hafta sonu oynayacağımız müsabakada puan ve puanlar almak. İçeride veya dışarıda olması çok önemli değil. Önemli olan bizim, anlayışımız. Deplasmanda iyi bir çizgimiz var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Son 3 haftadır kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz."

Şu anda takımın moral ve motivasyonunun üst seviyede olduğunu aktaran Özdilek, "Rakipten çok, bizim yapacaklarımız belirleyici unsur olacak. Sahada pozitif futbol oynamaya çalışan bir ekiple karşılaşacağız. Güçlü oldukları yanları var. Zafiyet gösterdikleri yanları var. Önlemlerimizi ve planlarımızı bunlara göre yapıyoruz. Bizim de oynama pratiğimiz her hafta üstüne koyarak gelişiyor. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Ümit ediyorum ki oradan arzuladığımız puan ya da puanları alarak şehrimize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeşil-siyahlılar hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor ile 16 Aralık'ta deplasmanda karşılaşacak yeşil-siyahlılar, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklara devam etti.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenmanda, sakatlığı süren takım kaptanı Sapunaru, tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle takımdan ayrı çalıştı.

Yağmur altında yapılan antrenmanda futbolcular, koşu ve dayanıklılık ile taktik çalışma yaptı.

Mehmet Özdilek, Trabzonspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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