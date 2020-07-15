Denizlispor'un süper yedeği Estupinan
SÜPER Lig'de son olarak şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'u evinde 2-1 yenerek kümede kalma yolunda hayati bir galibiyete imza atan Yukatel Denizlispor'da Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan yürekleri fethetti.
SÜPER Lig'de son olarak şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'u evinde 2-1 yenerek kümede kalma yolunda hayati bir galibiyete imza atan Yukatel Denizlispor'da Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan yürekleri fethetti. Trabzonspor maçında 73'üncü dakikada oyuna girip 11 dakika sonra ağları sarsan ve galibiyetin mimarı olan 23 yaşındaki futbolcu 'süper yedek' olarak anılmaya başlandı. Genellikle oyuna sonradan dahil olan Estupinan, 7 kez fileleri sarsarak vatandaşı Hugo Rodallega'yı da geride bıraktı. Rodallega toplam 6 kez ağları havalandırırken, Estupinan ise deneyimli golcüden 1 gol fazla kaydetmeyi başardı.
Estupinan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 7 gol atarak Denizlispor'a çok önemli katkılar koydu. Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından kiralanan Estupinan'ın bonservisini almak için harekete geçen yönetimin sezon biter bitmez transferi resmiyete dökeceği açıklandı. Öte yandan, Denizlispor'un altyapısından çıkardığı kaleci Hüseyin Altuntaş da ilkleri yaşadı. Kaleci Tolgahan'ın elinin kırılmasının ardından kaleye geçen 25 yaşındaki file bekçisi kariyerinde ilk kez bir Süper Lig müsabakasında görev yaptı. Trabzonspor maçında güven veren Hüseyin teknik ekipten de tam not aldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:11 Kaynak: DHA
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