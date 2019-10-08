Son Dakika Haberleri: Denizlispor Yücel İldiz ile yollarını ayırdı
Son Dakika Güncel Denizlispor Yücel İldiz ile yollarını ayırdı

Denizlispor Yücel İldiz ile yollarını ayırdı

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denzilispor, Teknik Direktör Yücel İldiz yollarını ayırdı.

Denizlispor Yücel İldiz ile yollarını ayırdı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denzilispor, Teknik Direktör Yücel İldiz yollarını ayırdı.

Denizlispor'da 5 haftadan bu yanan alınan kötü sonuçların faturası İldiz'e kesildi. Kulüp yönetimi aldığı karar gereği İldiz ile yollarını ayırdı. Kulüp yönetiminden alınan bilgilerde teknik direktörlük için Bülent Uygun, Mehmet Özdilek, Tolunay Kafkas ve Samet Aybaba'nın isimlerinin geçtiği öğrenildi.

Yeşil-siyahlı ekip son 5 haftadır iç saha ve deplasmanda aldığı karşılaşmalarda adeta 3 puana hasret kaldı.

(Gökten Ceylan/İHA)

Denizlispor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:50 Kaynak: İHA
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Denizlispor, Yücel İldiz ile yollarını ayırdı
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