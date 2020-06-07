Deplasman fatihi Wolfsburg, iç saha fakiri Bremen'e konuk! Öne çıkan iddaa...

Bu bir ilandır



WERDER BREMEN - WOLFSBURG



Tam toparlanıyor galiba derken Frankfurt'tan fark yiyen Bremen, düşme hattının ortasında çakıldı kaldı...



O maç biraz da zorunluluktan kenardan gelen Leonardo Bittencourt ve Milot Rashica bu sefer ilk 11'de olacaktır. TD Florian Kohfeldt'in en uçta yine Davie Selke ile başlaması, ama Yuya Osako ve Fin Bartels'in kızağa çekilmesi şaşırtıcı olmaz.



Bittencourt ve Rashica'nın sağlıklı bir şekilde sahada olması takımın ligde kalması yolunda çok büyük önem taşıyor.



Milli oyuncumuz Ömer Toprak, tecrübeli forvet Claudio Pizarro ve alternatiflerden Niclas Füllkrug sakat. Nuri Şahin'in sezonu kapattığı açıklanmıştı.



Wolfsburg da bir iyi, bir kötü... Leverkusen'i deplasmanda 4-1 yenen takımla, iç sahada Frankfurt'a 2-1 kaybeden takım arasında bu kadar fark olmamalı...



Sağ açık alternatiflerinden Felix Klaus cezasını tamamladı, bu sefer de koronavirüs salgını sonrası alınan 2 galibiyette 2 gol atan Renato Steffen cezalı duruma düştü.



Sol bek Jerome Roussillon maç saati netleşecek, yetişmezse Yannick Gerhardt'ı o bölgede izleyebiliriz.



Wolfsburg ve Lewandowski! 9 dakikada 5 gol...











