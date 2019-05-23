Depoya düşen F-16'nın pilot son anda böyle kurtuldu
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– ABD'de 17 Mayıs'ta gerçekleşen kazada, F-16 jeti eğitim uçuşu sırasında büyük bir deponun çatısına düşmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:30 Kaynak: DHA
– ABD
'de 17 Mayıs'ta gerçekleşen kazada, F-16 jeti eğitim uçuşu sırasında büyük bir deponun çatısına düşmüştü. Paraşütle atlayarak kurtulan pilotun, uçaktan atladığı anlar amatör kameralarca kaydedildi.
Kaza, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Moreno Valley şehrindeki 'March Air Reserve Üssü'nde meydana gelmişti. F-16 jeti bir deponun üstüne düşmüş ve depoda yangın çıkmıştı. Uçağın pilotunun ise paraşütle atlayarak kurtulduğu belirtilmişti.
Düşen uçağın pilotunun paraşüt ile atladığı anlara dair görüntüler amatör kameralarca kaydedildi.
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