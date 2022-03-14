Depoyu doldurtup ödeme yapmadan kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Depoyu doldurtup ödeme yapmadan kaçtı

14.03.2022 10:33

Başakşehir'de akaryakıt istasyonuna gelen bir sürücü, bin 300 liralık yakıt aldıktan sonra ödeme yapmadan kaçtı.

Başakşehir'de akaryakıt istasyonuna gelen bir sürücü, bin 300 liralık yakıt aldıktan sonra ödeme yapmadan kaçtı. Yakıt aldıktan sonra kaçan şahsın, farklı istasyonlardan yakıt alıp kaçtığı öğrenildi.

Olay, 10 Mart Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Başakşehir Kayaşehir'de bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen şahıs, çalışandan aracının deposunu doldurmasını istedi. Bin 300 liraya deponun dolmasının ardından şahıs hızla istasyondan kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı ise kameralara yansırken, zanlının başka araca ait plakayı kopyaladığı ve başka istasyonlardan da aynı şekilde hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Depoyu doldurtup ödeme yapmadan kaçtı
Depoyu doldurtup ödeme yapmadan kaçtı
Depoyu doldurtup ödeme yapmadan kaçtı

YORUMLAR
500
Aracın deposunu dolduran sürücü ödeme yapmadan böyle kaçtı Aracın deposunu dolduran sürücü ödeme yapmadan böyle kaçtı Başakşehir - Antalyaspor maçı ertelendi Başakşehir - Antalyaspor maçı ertelendi

Başakşehir, Akaryakıt, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depoyu doldurtup ödeme yapmadan kaçtı - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Çocukken cinsel istismarına uğradığı kişiyi öldürdü!
10:09 Almanların iki yüzlülüğü! Karabağ'da "katil" olan Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "umudun silahı" oldu
10:08 Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!
10:05 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz arasında büyük bir tartışma yaşandı
10:04 Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Elif, Zeynep'i himayesine alıyor
09:50 Teşkilat dizisi dün akşam izleyiciyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
09:47 Grup kurarak seçime girme hayalleri suya düşüyor! AK Parti ve MHP yeni kanun tasarısını bugün duyuracak!
09:29 Akaryakıt ürünlerine ilk indirim yapıldı! Fiyatları 2 lira 29 kuruş düştü!
09:15 Rusya Instagram'ı engelledi: 60 milyona yakın Rus kullanıcısı var
09:15 Rusya'nın silahları bitiyor! ABD, Çin'e üstü kapalı uyarı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 10:38:50. #1.12#
SON DAKİKA: Depoyu doldurtup ödeme yapmadan kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement