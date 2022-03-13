DEPOYU FULLEYİP ÖDEME YAPMADAN KAÇTI - Son Dakika
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DEPOYU FULLEYİP ÖDEME YAPMADAN KAÇTI

13.03.2022 09:41
DEPOYU FULLEYİP ÖDEME YAPMADAN KAÇTI

BAŞAKŞEHİR'de kopyalanmış ikiz plaka ile akaryakıt istasyonuna giren sürücü, bin 300 liralık yakıt aldıktan sonra ödeme yapmadan kaçtı.

BAŞAKŞEHİR'de kopyalanmış ikiz plaka ile akaryakıt istasyonuna giren sürücü, bin 300 liralık yakıt aldıktan sonra ödeme yapmadan kaçtı. Aynı şekilde farklı istasyonlardan yakıt alıp kaçtığı belirlenen şüpheli, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Olay, 10 Mart günü saat 03.15 sıralarında Kayaşehir'de bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Başka araca ait plakayı kopyaladığı belirlenen otomobil sürücüsü, yakıt almak için istasyona girdi. İstasyon personelinden depoyu doldurmasını isteyen şüpheli, bin 300 liralık dizel yakıt aldı. Personelin pompayı depo kapağından çıkarmasının hemen ardından şüpheli, hızla gaza basarak istasyondan kaçtı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, aynı kişinin şuana kadar 3 istasyondan yakıt alıp kaçtığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-İstasyon personelinin otomobile yakıt doldurması-Personelin pompayı depodan çıkarması

-Otomobil sürücüsünün istasyondan kaçması


DEPOYU FULLEYİP ÖDEME YAPMADAN KAÇTI
DEPOYU FULLEYİP ÖDEME YAPMADAN KAÇTI
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Akaryakıt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEPOYU FULLEYİP ÖDEME YAPMADAN KAÇTI - Son Dakika


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