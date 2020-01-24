Deprem Adıyaman'da paniğe neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem Adıyaman'da paniğe neden oldu - Son Dakika

Deprem Adıyaman'da paniğe neden oldu

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da büyük paniğe neden oldu.

Deprem Adıyaman'da paniğe neden oldu, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da büyük paniğe neden oldu.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi. Büyük paniğin yaşandığı depremde vatandaşlar evlerinden dışarıya kaçtı. Deprem korkusundan evlerine giremeyen vatandaşlar evlerinin yakınlarında ateş yakarak ısınmaya çalıştı. - ADIYAMAN

Kandilli Rasathanesi, Adıyaman, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
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