Deprem Adıyaman'da paniğe neden oldu - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da büyük paniğe neden oldu.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi. Büyük paniğin yaşandığı depremde vatandaşlar evlerinden dışarıya kaçtı. Deprem korkusundan evlerine giremeyen vatandaşlar evlerinin yakınlarında ateş yakarak ısınmaya çalıştı. - ADIYAMAN