Deprem Adıyaman'da paniğe neden oldu - Son Dakika

Deprem Adıyaman'da paniğe neden oldu
6 saat önce
Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da büyük paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da büyük paniğe neden oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi. Büyük paniğin yaşandığı depremde vatandaşlar evlerinden dışarıya kaçtı. Deprem korkusundan evlerine giremeyen vatandaşlar evlerinin yakınlarında ateş yakarak ısınmaya çalıştı. - ADIYAMAN
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