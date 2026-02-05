Deprem Bölgesinde Eğitim Krizi Süruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Deprem Bölgesinde Eğitim Krizi Süruyor

05.02.2026 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-İş raporuna göre, deprem bölgesinde eğitim sorunları devam etmekte, öğrenciler travma yaşıyor.

(ANKARA) - Eğitim-İş'in 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılına ilişkin raporunda, deprem bölgesinde eğitimin hala geçici uygulamalarla sürdüğü, okul binalarının büyük bölümünün tamamlanmadığı, öğrencilerde travmanın devam ettiği ve akademik kayıpların derinleştiği vurgulandı. Raporda konteyner ve prefabrik okulların sürdüğü, devamsızlığın arttığı ve MESEM uygulamalarıyla çocukların örgün eğitimden koptuğu belirtildi.

Eğitim-İş, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında deprem bölgesinde eğitimin durumuna ilişkin hazırladığı raporu açıkladı. "6 Şubat'ın 3. yılında, deprem bölgesinde eğitim hala enkaz altında" başlığıyla yayımlanan raporda, aradan geçen üç yıla rağmen geçici çözümlerin sürdüğü, eşitsizliklerin derinleştiği ve öğrenciler ile eğitim emekçilerinin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Raporda, 6 Şubat depremlerinde 10 ilde 35 bin 355 binanın çöktüğü, 614 bin 231 binanın ağır hasar alarak yıkıldığı ve resmi verilere göre 55 bin yurttaşın yaşamını yitirdiği hatırlatıldı. Bu yıkımın eğitim sistemini doğrudan etkilediği belirtilerek, deprem bölgesinde 107 okul binasının çöktüğü, 504 okul binasının ise hasar aldığı için yıkıldığı ifade edildi. Eğitimin birçok yerde birleştirilmiş okullar ve ikili öğretim yoluyla sürdürüldüğü kaydedildi

Öğretmenlerle yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 86'sı öğrencilerde travmatik etkilerin devam ettiğini, yoğun kaygı, korku, içe kapanma, motivasyon düşüklüğü ve devamsızlığın yaygınlaştığını belirtti. Öğretmenlerin yüzde 71'i barınma ve ders çalışma ortamlarının yetersizliği nedeniyle akademik başarının olumsuz etkilendiğini, internet erişimi, beslenme ve kalabalık sınıfların temel sorunlar arasında yer aldığını aktardı.

"Okula devamsızlık oranı arttı"

Raporda, öğretmenlerin yüzde 88'inin LGS başarısında, yüzde 84'ünün ise YKS'de özellikle tıp ve mühendislik gibi nitelikli bölümlere yerleşme oranlarında ciddi düşüş yaşandığını ifade ettiği belirtildi. Okula devamsızlık oranlarının arttığını söyleyen öğretmenlerin oranının yüzde 71 olduğu, açık ortaokula ve örgün eğitim dışına yönelimin belirgin biçimde arttığı kaydedildi. MESEM uygulamalarının deprem bölgesinde çocuk emeğini yaygınlaştırdığı belirtilen raporda, yalnızca Adıyaman'da 4 bin 500 öğrencinin MESEM kapsamında olduğu, örgün eğitime devam oranının yüzde 58'e kadar düştüğü ifade edildi. Öğretmenlerin yüzde 56'sı eğitim altyapısının deprem öncesi seviyeye getirilmediğini, yüzde 68'i ise okul içi dayanışma, motivasyon ve işleyişin toparlanamadığını dile getirdi.

"Adıyaman'da bin 806 öğrencinin hala konteyner ve prefabrik okullarda eğitim görüyor"

İl bazlı değerlendirmelerde Malatya'da yıkılan ve hasarlı okul binalarının önemli bir kısmının tamamlanmadığı, birden fazla okulun aynı binaya sıkıştırıldığı, öğretmenlerin konteynerlerde yaşamaya zorlandığı ve norm kadro uygulamalarının çok sayıda öğretmeni norm fazlası durumuna düşürdüğü aktarıldı. Adıyaman'da bin 806 öğrencinin hala konteyner ve prefabrik okullarda eğitim gördüğü, fiziki ve donanımsal yetersizliklerin sürdüğü belirtildi.

"Elektrik ve su kesintileri sağlıklı eğitim ortamını imkansız hale getirdi"

Hatay'da rezerv alan uygulamaları nedeniyle okulların birleştirildiği ya da uzaktan eğitime geçirildiği, ulaşım sorunları, elektrik ve su kesintilerinin sağlıklı eğitim ortamını imkansız hale getirdiği ifade edildi. Samandağ'da yıkılan okulların yerine yenilerinin yapılmadığı, ikili eğitimin sürdüğü ve güvenlik sorunlarının arttığı kaydedildi. Adana'da ise başka okul binalarına taşınan okullarda ikili eğitime geçildiği, ders sürelerinin 30 dakikaya düşürüldüğü ve öğrenciler arasında eşitsizlik oluştuğu vurgulandı.

"Deprem bölgesinde eğitimin sorunları kader değildir"

Eğitim-İş raporunda, deprem bölgesinde eğitimin hala olağanüstü koşullarda sürdüğü belirtilerek, geçici uygulamalara son verilmesi, konteyner ve prefabrik okul uygulamalarının kaldırılması, eğitim emekçilerinin güvencesizliğine son verilmesi, çocuk emeğini yaygınlaştıran modellerin kaldırılması ve kamu kaynaklarının kamusal eğitime aktarılması taleplerine yer verildi. "Deprem bölgesinde eğitimin sorunları kader değildir" vurgusu yapılan raporda, sorunların üzerinin örtülemeyeceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem Bölgesinde Eğitim Krizi Süruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı
Talisca kararını yönetime iletti İmzayı atıyor Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor

13:31
Karim Benzema Suudi Arabistan’ı karıştırdı: Sen kimsin
Karim Benzema Suudi Arabistan'ı karıştırdı: Sen kimsin?
13:28
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:30
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 14:06:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Deprem Bölgesinde Eğitim Krizi Süruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.