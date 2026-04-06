Deprem bölgesinde memnuniyet yüzde 80: Betimar anket sonuçlarını açıkladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

06.04.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Betimar’ın deprem bölgesinde yaptığı ankete göre, 455 bin konutun inşa edilmesi vatandaş memnuniyetini yüzde 80’e çıkardı. Ödeme planından memnuniyet yüzde 73 olurken, çalışmaların AK Parti’ye olan güveni artırdığı ve oy oranını yüzde 7 yükselttiği belirtildi. Ankette CHP’nin söylemleri ise çoğunluk tarafından yetersiz bulundu.

DEPREMZEDELER KONUTLARDAN VE ÖDEME PLANINDAN MEMNUN

Kamuoyu araştırma ve danışmanlık şirketi Betimar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da dikkat çeken bir anket çalışması gerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarına göre, deprem sonrası yürütülen inşa çalışmalarından duyulan memnuniyet oranı yüzde 80 olarak ölçüldü.

Ankette, hükümetin 2 yıl içerisinde tamamladığı 455 bin konut ve iş yerinin vatandaşlar üzerindeki etkisi değerlendirildi. Katılımcıların büyük çoğunluğu yapılan çalışmaları olumlu bulurken, yüzde 19’luk kesim ise çalışmaları yetersiz olarak değerlendirdi.

Depremzedelere ayrıca ödeme planına ilişkin görüşleri de soruldu. Anahtar teslimden 2 yıl sonra başlayan ve 18 yıla yayılan ödeme sistemi kapsamında aylık 8 bin 750 TL taksit ve peşin ödemede belirlenen 484 bin TL tutarına yönelik memnuniyet oranı yüzde 73 olarak kaydedildi. Katılımcıların yüzde 14’ü ise ödeme planından “kısmen memnun” olduğunu ifade etti.

ANKET SONUÇLARI SİYASİ TERCİHLERE DE YANSIDI

Araştırmada yalnızca konut ve ödeme planlarına ilişkin değerlendirmeler değil, siyasi eğilimlerdeki değişim de ele alındı. Ankete göre, deprem sonrası yürütülen inşa sürecinin AK Parti’ye olan güveni artırdığı ve oy oranına yüzde 7’lik bir katkı sağladığı belirtildi.

Katılımcıların bir kısmı, son seçimde farklı partilere oy verdiğini ancak yapılan konut çalışmaları sonrası tercihlerini AK Parti’den yana kullanabileceklerini ifade etti. “Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 49,5’i Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verirken, yüzde 33’ü muhalefetin adayını tercih edeceğini belirtti.

Öte yandan ankette, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem bölgesine yönelik “kilit taşı ve çöp kutusu gönderdik” şeklindeki açıklamaları da katılımcılara soruldu. Depremzedelerin yüzde 58’i bu çalışmaları yetersiz bulduğunu ifade etti.

Betimar’ın araştırması, deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarının hem vatandaş memnuniyeti hem de siyasi tercihler üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu.

Kahramanmaraş, Deprem, Hatay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 14:59:19. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.