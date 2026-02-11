Deprem Davaları İçin Çalıştay İzmir'de Başladı

İZMİR'de düzenlenen deprem ceza davalarının ele alınacağı 'Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Yargıtay İçtihatlarına Uyumu Çalıştayı'nda konuşan Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, "Çok büyük acılar yaşandı ve bu acıların her biri dava dosyası olup bizlerin önüne geldi. Tabii bu dosyaların bir an önce sağlıklı ve adil bir şekilde tamamlanması tüm bu acıları bir nebze olsun soğutacaktır. Yargı mensupları olarak vatandaşlarımıza bunu borçluyuz" dedi.

'Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Yargıtay İçtihatlarına Uyumu Çalıştayı'nın üçüncüsü İzmir'de başladı. Çalıştay'a Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in yanı sıra İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile hakim ve savcılar katıldı. Deprem ceza davalarının ele alınacağı çalıştayın açılış konuşmasını yapan Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, deprem dosyalarının sağlıklı ve adil şekilde sonuca ulaşması gerektiğine vurgu yaptı. Kerkez, "Maalesef ülkemiz asrın felaketi dediğimiz çok büyük bir deprem yaşadı. Bu depremde çok canlarımız yitti, yıkımlar oldu ve mağduriyetler doğdu. Çok büyük acılar yaşandı ve bu acıların her biri dava dosyası olup bizlerin önüne geldi. Tabii bu dosyaların bir an önce sağlıklı ve adil bir şekilde tamamlanması tüm bu acıları bir nebze olsun soğutacaktır. Yargı mensupları olarak vatandaşlarımıza bunu borçluyuz. Bu bizim görevimiz. Bu anlamda böyle bir çalıştay düzenlemeyi düşündük. Amacımız; ilk derece mahkemelerimiz, bölge adliye mahkemelerimiz ve Yargıtay olarak, bölgede yaşanan bu büyük depremdeki dosyaların bir an önce sağlıklı şekilde sonlandırılması için ne yapabiliriz diye bir araya geldik" dedi.

'AYNI OLAYA AYNI KARAR'

Çalıştayın ana sloganının 'Aynı olaylara aynı karar' olduğunun altını çizen Yargıtay Başkanı Kerkez, "Sadece tarafların farklı olduğu aslında olayın içeriğinin hemen hemen aynı olduğu dosyalarda ilk derece mahkemelerinden başlayarak aynı kararlar verilsin. Aynı suçu işleyenler aynı suçu alsın. Bu uyumun sağlanması yargıya olan güvenin tesisi için de çok önemli bir konu. Bu programlara devam etmeyi düşünüyoruz. Geçen kasım ayında Kadastro ve Orman Hukuku alanında çalıştayda bir araya gelmiştik. Deprem konusunu da masaya yatırma gereği hissettiğimiz için araya bir çalıştay daha koyduk. Bu çalışmalara devam etmeyi düşünüyoruz. Toplantının çok verimli geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.

'HAKİMLİK ACIYLA HUKUK ARASINDA DOĞRU TERAZİDE DENGE KURMAKTIR'

Çalıştayda konuşan Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Yılmaz ise "Depremin doğa olayı olduğu gerçek. Ancak felaketlerin çoğunun insan eliyle büyüdüğü de tartışılmaz bir gerçek. Bu nedenle bugün burada yıkılanı değil, vicdanı sorumluluğu ve adaleti konuşacağız. Yıllardır hep söylenen 'Deprem öldürmez çürük bina öldürür' sloganı bugün bir slogan değil bir iddia, bir itham, bir hukuk sorusudur. Çünkü yıkımların büyük sebebi bazen ihmal bazen tamah bazen denetimsizlik bazen 'Boş ver ne olacak' demektir. Bu dosyalarda toplumun acısı büyük beklentisi yüksektir. Ancak hakimlik de sadece evrakın soğukluğuna sığınmak değil, acıyla hukuk arasında doğru terazide denge kurmaktır" diye konuştu.

15 Şubat'a kadar sürecek olan çalıştay, Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi Üyesi Kürşat Hamurcu'nun sunumuyla devam etti.