Son Dakika Haberleri: Deprem nedeniyle maçın stadı değiştirildi! Silivri yerine Çatalca...
Son Dakika Spor Haber

Deprem nedeniyle maçın stadı değiştirildi! Silivri yerine Çatalca...

57 dakika önce

Efkan Bucak / Spor ArenaSilivrispor'un hafta sonu evinde oynaması gereken Manisaspor maçının Silivri Stadı'nın depremden hasar alması neticesinde Çatalca Stadı'nda oynanmasına karar verildi.

Deprem nedeniyle maçın stadı değiştirildi! Silivri yerine Çatalca..., System.String[]

Efkan Bucak/ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Arena


Silivrispor'un hafta sonu evinde oynaması gereken Manisaspor maçının Silivri Stadı'nın depremden hasar alması neticesinde Çatalca Stadı'nda oynanmasına karar verildi.


Hafta içi yaşanan İstanbul depreminin ardından Silivri Stadı'nda oluşan hasarın tam tespitinin yapılması için işlemlere başlandı. Önceki gün ivedi olarak toplanan İlçe Spor Güvenlik Kurulu aldığı karar gereği Silivri Stadı'ndaki tüm maçların ve idmanların iptali kararını aldı.


Bu karar neticesinde 29 Eylül Pazar günü 16.00'daki oynanması gereken Silivrispor-Manisaspor 3. Lig 1. Grup maçı Çatalca Ziya Altınoğlu Stadı'na alındı.


St. Jakob Park incelemesi;


Manisaspor, Çatalca, Silivri, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AFAD, 5,8'lik depremin ardından 314 artçı meydana geldiğini açıkladı
Hasar gören Marmaraereğilisi Kaymakamlık binası taşınıyor Deprem sonrası kamp çadırı satışları 15 kat arttı Marmara beşik gibi! İstanbul'da 3,0 şiddetinde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 18:08:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deprem nedeniyle maçın stadı değiştirildi! Silivri yerine Çatalca...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]