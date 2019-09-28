Deprem nedeniyle maçın stadı değiştirildi! Silivri yerine Çatalca...

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Silivrispor'un hafta sonu evinde oynaması gereken Manisaspor maçının Silivri Stadı'nın depremden hasar alması neticesinde Çatalca Stadı'nda oynanmasına karar verildi.



Hafta içi yaşanan İstanbul depreminin ardından Silivri Stadı'nda oluşan hasarın tam tespitinin yapılması için işlemlere başlandı. Önceki gün ivedi olarak toplanan İlçe Spor Güvenlik Kurulu aldığı karar gereği Silivri Stadı'ndaki tüm maçların ve idmanların iptali kararını aldı.



Bu karar neticesinde 29 Eylül Pazar günü 16.00'daki oynanması gereken Silivrispor-Manisaspor 3. Lig 1. Grup maçı Çatalca Ziya Altınoğlu Stadı'na alındı.



St. Jakob Park incelemesi;



